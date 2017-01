Kerkelän itsensä mielestä häntä kohtaan on menossa ajojahti.

– Tässä on sellainen tilanne, että syyllinen on näköjään tiedossa, mutta rikos vain puuttuu. Tämä on ajojahti. Ei tällaisia juttuja muuten keitetä kasaan, sanoo Kerkelä eikä tunnista häneen kohdistettuja syytöksiä.

Kaupunginjohtaja Marlene Svens sanoo, ettei hän voi asiaa kommentoida, sillä se on kaupungin sisäinen juttu, jota selvitellään.

Puhuttelun syy ja mahdollisen varoituksen antaminen ovat virkavelvollisuuksien rikkominen ja kuulemisen aiheita epäasiallinen käyttäytyminen ja työnjohdon määräysten noudattamatta jättäminen. Kuulemiskutsun mukaan Kerkelä on muun muassa käyttänyt epäasiallista kieltä, kohdellut henkilöstöä eriarvoisesti ja heikentänyt työskentelyilmapiiriä.

JORMA HAVULA