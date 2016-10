– Ensimmäistä kertaa tee tällaista. Ihan kivaa. Tämä tuo meidän arkeen vaihtelua ja toivottavasti antaa hyvää mieltä näille asukkaillekin, sanoi Samuli Vanttaja työntäessään pyörätuolissa istuvaa Erkki Hautamäkeä.

Hautamäki oli tyytyväinen kyytiin ja poikkeavaan ulkoiluhetkeen.

Männikönkoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka asukkaista aika harva pystyy täysin omatoimisesti ulkoilemaan.

–Miehet valmentajineen pitivät loistavana ideana tulla ulkoiluttamaan asukkaita. Pelaajilla on alla aamutreeni, jonka päälle tämä on tämä ulkoreippailu palauttavana harjoituksena, kertoi Karhubasketin taustaryhmään kuuluva Marja Kivilahti, joka on myös Kauhajoen Vanhaintuki ry:n varapuheenjohtaja Marja Kivilahti.

JORMA HAVULA