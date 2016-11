Juustoportin tavoitteena on vahvistaa omaa liikenneasemaverkkoaan noin 10:een yksikköön kuluvan 5-vuotiskauden aikana. Seuraava kahvila-ravintola-herkkukauppa avataan Kärsämäen liikekeskuksessa helmi-maaliskuussa 2017.

Tarvittavat muutos- ja rakennustyöt tulevissa tiloissa käynnistyvät välittömästi ja ne saatetaan loppuun alkuvuodesta 2017.

Juustoportin Kärsämäen liikepaikkaan avataan kahvila-, ravintola- ja herkkukauppa sekä Pentikin pop up -myymälä. Liikepaikka rekrytoi noin 10 henkilöä ja tavoitteena on löytää liikepaikkaan päällikkö.

– Kärsämäki on järjestyksessään kolmas paikka ja palvelee 4-tietä käyttäviä matkailijoita. Uskomme, että olemme tulevaisuudessa yksi 4-tien parhaista vaihtoehdoista, joissa autoilijat ja matkustajat ovat valmiita tauon pitämään, kertoo yritys tiedotteessaan.

Juustoportilla on meijeri- ja juustolatoiminnan lisäksi kahvila-ravintolat Jalasjärvellä ja Mäntsälässä, sekä ruokatuotteita valmistava Kasvis Galleria Kuopiossa.

Juustoportti on 50 vuotta vanha perheyritys. Juustoportti on kasvanut viidessäkymmenessä vuodessa pienestä maatilajuustolasta noin 200 henkeä työllistäväksi yritykseksi, jonka liikevaihto on lähes 50 miljoonaa euroa.