Jakamon Jarl Matti Anttila voitti From the Nordics to China -tapahtuman pitchaus-kilpailun tiistaina Helsingissä. Tilaisuus on yksi Slush-viikon lukuisista sivutapahtumista.

– Meille kisan voitto oli erittäin merkittävää, koska Kiina on maailman suurin valmistavan teollisuuden markkina ja saamme kisan voiton myötä luotua tärkeitä ja laadukkaita kontakteja juuri tälle markkinalle, kertoo Jakamon markkinointijohtaja Jarl Matti Anttila.

From the Nordics to China -tilaisuuden kilpailuun oli valittu 10 Kiinan markkinoille tähyävää yritystä. Kisaan haki kaikkiaan 40 yritystä.

Tapahtuman järjestäneen pekingiläisen yrityskiihdyttämö COMB+:n toimitusjohtaja Ling Leo Zhu uskoi yrityksillä olevan hyviä mahdollisuuksia Kiinan markkinoilla.

Slush on kansainvälinen kasvuyritys- ja sijoittajatapahtuma, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona ja torstaina.

Jakamo on mukana myös Slushin pitchaus-kisassa, johon valittiin 100 yritystä. Kaikkiaan tapahtumassa on mukana yli 2 000 startup-yritystä ja noin 800 sijoittajaa.

Pitchaukset eli yritysten esittelyt yleisölle nopeasti ja mahdollisimman kiinnostavasti ovat tärkeä osa Slushia.

Jakamo saa hyvää näkyvyyttä myös Microsoftin osastolla, joka sijaitsee messukeskuksessa päälavojen välissä.

– Slush on iso satsaus koko tiimillemme. Otamme kaiken ilon kautta irti. Keskiviikko on tärkeä päivä, kun julkistamme tuotteemme kolmannen sukupolven.

Jakamon tuote on teollisuusyrityksille suunnattu alusta, jonka avulla voidaan jakaa yritysten kesken informaatiota. Uusia asiakkaita haetaan erityisesti Pohjoismaista, Baltiasta, Italiasta, Saksasta, Puolasta, Yhdysvalloista, Intiasta ja Kiinasta.

– Uutena ominaisuutena alustassa on tiimit, joihin voi tulla jäseniä omasta ja toisesta yrityksestä. Tällaista ominaisuutta ei ole muilla, Anttila selventää.

Jakamo vie tuotettaan yli 40 maahan yli 1 300 yritykselle. Kasvu on ollut voimakasta.

– Käyttäjien määrä on 500-kertaistunut tänä vuonna, se on nyt 11 000. Asiakasyritysten määrä on kaksinkertaistunut tänä vuonna.

Toisena tärkeänä työnä Slushissa on keskustella sijoittajien kanssa.

– Sijoittajilta odotamme täydentävää osaamista tiimimme ja kattavia verkostoja. Maalla ei ole väliä, Anttila sanoo.

Slush on paikka hakea myös työntekijöitä ja Jakamo etsii tapahtumassa lisää osaajia tiimiinsä.

TIINA RANTAKOSKI