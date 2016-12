Näin kuului kuulutus tänä iltana kello 18.19, kun Suomen suurin, 416 metriä pitkä, kaksikerroksinen jättiläisjuna saapui Seinäjoen rautatieasemalle varttitunnin aikataulusta myöhässä.

Valkovihreä mammuttijuna lähti matkaan ajallaan Helsingistä kello 15.27. Tampereelle juna saapui 13 minuuttia myöhässä. Juna oli loppuunmyyty Helsinki–Seinäjoki-välillä.

Seinäjoen rautatieaseman pihalla mammuttijunaa odottelivat hyvissä ajoin jännityksellä Ilmajoen Ahonkylässä asuva Hymy Larimo-Tullila kahden lapsensa Akselin 5v ja Eelin 4v kanssa.

– Mummi kertoi meille tästä junasta. Käymme täällä muutenkin kuukausittain katselemassa junia poikien kanssa. Meillä on kovia junafaneja ja kaikenlaiset koneet kiinnostavat poikia.

Eeli odotteli innoissaan jättijunan tuloa.

– Haluamme nähdä, kuinka lujaa se menee.

Samaa mieltä oli Akseli.

– Ei minua jännitä. Haluaisin sen kyytiin. Olen matkustanut joskus junalla Tuuriin.

Myöhästyvää superjunaa aseman sisällä odottelivat seinäjokelaiset Sanna Karimäki-Nuutinen miehensä Olli Nuutisen ja lapsiensa Lillin, 8v, ja Leon, 3v kanssa. He olivat lähdössä Ouluun joulun viettoon miehen siskon luokse. Perhe ei ollut tietoinen jättijunan pituudesta.

– No jopas siinä riittää pituutta ja matkustajia. Arvelin kyllä etukäteen, että junassa on nyt paljon matkustajia tällaiseen aikaan. Hieman jännittää, kun olemme nyt matkalla koko perheen kanssa ensimmäistä kertaa junassa. Meillä on paikkaliput leikkipaikan vierestä.

Asemalle jättijunan tuloa ihmettelemään oli tullut yksin seinäjokelainen Kari Homi. Hän odotti mielenkiinnolla sodan jälkeisen historian pisimmän matkustajajunan tuloa Seinäjoelle. Hän oli hyvin tietoinen junan pituudesta ja sen matkustajamäärästä.

– Pitihän sitä tulla tänne ihmettelemään ja onhan se hieno ilmestys. Jos junavuorot tästä vielä vähenevät, tällaisia pitkiä junia on odotettavissa tänne jatkossakin. Jos juna olisi menossa etelään, täällä olisi porukkaa aivan toisella lailla.

Alli Kangas oli lähdössä yksin jättiläisjunalla tyttärensä luo Kemiin poikansa Hannu Kankaan saattelemana.

– Eiköhän se meidät normaalisti perille vie. Ruokaa on joukossa, ettei tarvitse mennä ravintolavaunuun.

Niina Yli-Karjala tuli Helsingistä Seinäjoelle vanhempiensa luo aviomiehensä Tommi Suojasen ja tyttärensä Hetan, 4v, kanssa. Kolmikko piti matkanteosta täyteen pakatussa junassa.

– Mellyttävää siinä oli matkustaa, eikä pieni myöhästyminen haittaa. Ruuhkaa ei ollut yhtään, Niina Yli-Karjala sanoi.

Suojanen piti matkantekoa hieman kuumana.

– Muuten oli aika mukava matka ja ravintolavaunuunkin pääsi pienellä jonotuksella.

Mika Lammi saapui junasta Seinäjoelle yhdessä tyttärensä Veeran, 7v, kanssa. Heitä odotteli asemalla joulun viettoon jalasjärveläiset isovanhemmat.

–Tulimme Kouvolasta ja hyppäsimme Tikkurilassa junan kyytiin. Matkanteko oli erittäin leppoisaa isossa junassa. Ruuhkia ei ollut yhtään ja kaikilla oli mukavaa.

Veera Lammi piti myös junan kyydistä.

– Aika kivaa ja jännittävää oli siinä matkustaa, kun se oli aika iso. Nopeasti matka sujui.

Jättijunassa on 1 500 matkustajapaikkaa. Kyseessä on VR:n arvion mukaan sotien jälkeisen ajan suurin matkustajamäärä yksittäisessä junassa. Aikaisemmin joulun ja juhannuksen aikaan VR on ajanut noin 1 200-paikkaisia junia.

Junan on määrä saapua määränpäähänsä Rovaniemelle ennen puoltayötä kello 23.34.

