Halli sai katteen ja toimii pääasiassa harjoitushallina, mutta tuo lisää huomattavasti jäämahdollisuuksia harrastajille.

Vanhan avokaukalon putkisto on uusittu ja pinta asfaltoitu sekä katettu. Hallissa mahdollistuu huomattavasti suurempi harjoitus-, ja pelikäyttö.

Seinäjoella on ison tekojääradan ja jäähallien lisäksi 60 luonnonjäätä, joista jääkiekkokaukaloita on 26 ja avojäitä 34. Lisäksi Kalajärvellä on 1,5 kilometrin retkiluistelurata.

Luonnonjäät, jotka sijaitsevat koulujen läheisyydessä on saatu luistelukuntoon koululaisten joululoman jälkeen.