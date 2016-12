Seinäjoen kaupunginsairaalaan akuuttiosastolla on influenssaepidemian vuoksi vierailukielto.

Kielto kostee Y2-osastoa, joka on akuuttihoidon vuodeosasto.

Osastolla on 40 hoitopaikkaa akuuttia sairaalahoitoa tarvitseville potilaille. Potilaiden keskimääräinen hoitoaika on 5 -6 vuorokautta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan influenssakausi on nyt käynnissä. Influenssaa on todettu kaikista sairaanhoitopiireistä ja kaiken ikäisillä.

Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella influenssaa on löydetty molemmissa lähes sadalta ihmiseltä. Selkeästi eniten on sairastettu influenssa A:han. B-influenssaa on löydetty vain muutamalta.

Vaasan keskussairaalan keuhkoklinikan ylilääkäri Heidi Andersénin mukaan A-influenssaan liittyy jälkitautina jonkun verran keuhkokuumetta.