Ruokakesko on hakenut rakennuslupaa Ilmajoen Hansatien varteen rakennettavalle K-supermarketille.

Ympäristölautakunta hyväksyi tiistaina Siltalan alueelle tulevan liikekiinteistön rakennusluvan.

Rakennuslupa-asiassa on kuultu naapureita eikä huomautuksia ole esitetty.

Kiinteistön kokonaispinta-ala on 2 000 neliömetriä. Kaupan on tarkoitus valmistua syksyllä 2017.

Lautakunta myönsi samalla Ruokakeskolle luvan hyötykäyttää voimalaitostuhkaa liikekiinteistön pysäköintialueen pohjarakenteissa.

Keskustan ja liikekiinteistöjen läheisyyden vuoksi tuhka on tuotava paikalle suojattuna ja kosteana. Tuhkaa ei saa varastoida alueella, vaan se on levitettävä heti tuonnin jälkeen.

Alueelle levitetään enintään 20 000 tonnia eri voimalaitostuhkia.

Myös Vaskiluodon Voimalle myönnettiin lupa voimalaitostuhkan hyödyntämiseen huoltotien rakentamisessa.

Rakennettava huoltotie sijoittuu Mahlanevan turvetuotantoalueelle. Alue on noin 15 kilometriä Ilmajoen keskustasta eteläkaakkoon.

Tieosuuden pituus on 700 metriä. Lähimpään pohjavesialueeseen on matkaa 11 kilometriä. Lähin asutus on puolentoista kilometrin päässä.

Tielle levitetään Vaskiluodon laitoksilla syntyvää voimalaitostuhkaa enintään 10 000 tonnia.