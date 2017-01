Ensimmäinen paneeli järjestetään ensi viikon torstaina 19. tammikuuta Laihian nuorisoseuralla.

Panostuksella vaalikiertueeseen lehdissä halutaan viedä viestiä myös äänestämisen tärkeydestä.

– Demokratian toteutuminen on syy äänestää. Kuntavaaleissa valitaan ne päättäjät, joiden päätökset ovat usein kaikkein lähimpänä jokaista kuntalaista. Kyllä oman navan pitäisi kiinnostaa, Ilkan päätoimittaja Satu Takala arvelee.

– Kuntavaaleissa äänestetään arjen sujuvuudesta. Kuntien päätökset koskettavat meitä kaikkia, joten äänestäminen on ehdottoman tärkeää, Pohjalaisen päätoimittaja Toni Viljanmaa sanoo.

Kiertueaikataulu:

to 19.1. Laihia, Laihian nuorisoseura

to 26.1. Alavus, kaupungintalon valtuustosali

to 2.2. Pietarsaari, Campus Allegron aula

to 9.2. Alajärvi, Alajärven kirkonkylän nuorisoseura

to 16.2. Kristiinankaupunki, Kulttuuritalo Dux

to 23.2. Kauhava, LSK Park, entinen Lentosotakoulu

to 2.3. Kurikka, Wanha asema

to 9.3. Kauhajoki, Suupohja-sali

ke 15.3. Vaasa, Pohjalaisen Monitori

to 23.3. Seinäjoki, Apila-kirjasto

Paneelien ajankohta on kello 18.00–19.30 paitsi Apilassa kello 18.30–20.00.