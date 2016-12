Seinäjoen kaupungin liikunnanohjaajana useita vuosia toiminut ja eläkeläisten jumppia parisenkymmentä vuotta vetänyt Helena Söyrinki on sitä mieltä, että ikääntyneiden lihaskunto on paljon huonompi kuin heidän aerobinen kuntonsa.

– Tämän ikäisillä on tosi hyvä aerobinen kunto, kun he kävelevät, hiihtävät ja pyöräilevät paljon. Lihaskunnossa on sen sijaan heikkouksia ja varsinkin naisilla käsivoimat ovat heikot. Ikääntyneillä keskivartalon lihakset ovat kaikkein heikoimmat. Myös liikkuvuus ja voimaominaisuudet ovat heillä huonoja.

Hänen mielestään ikääntyneiden pitäisi käydä kuntosalilla ahkerammin.

– Lihaskuntotreenejä pitäisi tehdä mieluummin kaksi kertaa viikossa. Myös kotona voi vatsa- ja selkälihasliikkeitä tehdä helposti sohvalla.

Hän patistaa eläkeläiset myös omaehtoiseen lihaskuntoharjoitteluun kotona.

HANNU LUSA