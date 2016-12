– Vaikka hallitus on päättänyt lakkauttaa Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen, on potilasturvallisuuden vaarantaminen muissa sairaaloissa väärin. Pilapuheluiden on loputtava välittömästi, Henriksson kommentoi tiedotteessaan.

Seinäjoen keskussairaalaan on soitettu kuluvan viikon aikana parikymmentä pilapuhelua. Puheluissa asioitiin ruotsin kielellä.

Henrikssonin mukaan pettymys hallituksen päätökseen säilyttää vain 12 täyden päivystyksen sairaalaa on ollut suuri ympäri Suomen, ja erityisesti Pohjanmaalla sekä ruotsinkielisten suomalaisten keskuudessa. Kysymystä käsitellään viimeisen ja ratkaisevan kerran eduskunnassa tiistaina. Hallituksen viesti on ollut, että päätös säilyy.

Henrikssonin mielestä hallitus ei ole antanut vastausta esimerkiksi siihen, miten kielelliset oikeudet käytännössä on tarkoitus turvata Seinäjoella.

– Miten voidaan esimerkiksi taata, että potilaskertomuksia osataan lukea ja ymmärtää, tai että potilas tulee ymmärretyksi vuorokauden ympäri?

Henriksson korostaa, että hallitus on velvollinen ottamaan tilanteen vakavasti ja kantamaan vastuunsa kansalaisten tasa-arvoisesta kohtelusta.

– Hallituksella ja sen edustajilla on vielä mahdollisuus perääntyä päivystysasetuksen suhteen. Toivon, että he ymmärtäisivät tehdä niin viimeistään tiistaina.