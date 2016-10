– Oikeusasiamies on todennut, että pelastushelikopterien jakautuminen Suomessa on epäreilu ja että tiilanne tulee korjata. Pohjanmaa on erityisen vaikeassa asemassa. Tasa-arvoisen akuuttihoidon saatavuuden varmistamiseksi on pohjalaiselle pelastushelikopterille annettava lisäresursseja, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toteaa tiedotteessaan.

Kansanedustajien mukaan akuuttihoito on entistä tärkeämmässä asemassa, kun hallitus nyt suunnittelee päivystävien sairaaloiden määrän leikkaamista. Kansanedustajat jättivätkin perjantaina talousarvioaloitteen, jossa esitetään kuuden (6) miljoonan euron lisärahoitusta akuuttihoidon turvaamiseksi.

– Kiireellisen hoidon saatavuus on voitava taata kaikille asuinpaikasta riippumatta. Toimiva sairaanhoito on hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Vaasan keskussairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen lisäksi kiireellinen hoito Pohjanmaalla on turvattava. Meidän on voitava luottaa siihen, että läheisemme saavat tarvitsemaansa hoitoa silloin, kun tarvitsevat sitä, Henriksson lisää.