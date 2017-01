– Rinteen johdolla SDP on palannut Suomen suurimmaksi puolueeksi ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Kannatuksemme on kasvanut kaikissa äänestäjäryhmissä, erityisesti työssä käyvien suomalaisten keskuudessa, hän perustelee.

Wallin sanoo arvostavansa erityisesti Rinteen kykyä kuunnella ihmisiä, ja demokraattista tapaa asioiden valmistelussa.

– Suurin osa ihmisistä tietää, että Antti on toiminut pitkään ay-liikkeen johdossa, ja häntä on arvostettu hyvänä neuvottelijana. Harvempi tietää kuitenkin sitä, että hän on erinomainen ja reilu ihmisten johtaja. Hän luottaa ihmisten vahvuuksiin ja jakaa vastuuta sen mukaan, Wallin kiittelee.

Wallinin mielestä SDP:n nousu pääministeripuolueeksi tapahtuu parhaiten Rinteen johdolla.

–Olemme onnistuneet oppositiossa tarjoamaan oman vaihtoehdon Sipilän hallituksen politiikalle. Työtä on tehty myös seuraavaa hallituskautta silmällä pitäen, Wallin sanoo.