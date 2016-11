– Vaikka hallituksen jäseninä me teemme luonnollisesti töitä yliopiston hyväksi, lahjoitus on osoitus siitä, että paikka hallituksessa on meille enemmän kuin vain työtä. Meistä jokainen tekee sen vuoksi henkilökohtaisen lahjoituksen, sanoo Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja Johnny Åkerholm.

Vaasan yliopiston hallitus puolestaan haastaa Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan kaupunginvaltuustojen, kaupunginhallitusten ja kaupungin johtoryhmien jäsenet, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kansanedustajat sekä europarlamentaarikot ja Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenet.

Vaasan yliopiston varainhankintakampanjan 2,5 miljoonan euron tavoitteesta on saatu tähän mennessä kerättyä hieman yli 1,5 miljoonaa. Tavoitteena on vielä kerätä lähes miljoona euroa yliopiston hyväksi. Haastekampanja jatkuu varainhankintakampanjan loppuun saakka 30. kesäkuuta 2017.