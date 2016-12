Hakeminen koulutuksiin tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi . Hakuaika päättyy 25. tammikuuta kello 15.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on haettavana englanninkielinen Bachelor of Business Administration, International Business -koulutus ja englanninkielinen sairaanhoitajakoulutus Bachelor of Health Care, Nursing. Molempiin koulutuksiin voivat hakea sekä suomalaiset että ulkomaalaiset hakijat.