– Esittämämme musiikki on yhä 1970-luvun vankkaa rockia: Deep Purple, Uriah Heep ja Dr. Feelgood ovat hyvin edustettuina. Voimassa on myös soittopakko Creedence Clearwater Revival -yhtyeen musiikista.

– Ja rokkikeikkakokemusta bändiviisikollamme on jo yhteensä 200 vuoden ajalta.

Viitasaari luonnehtii, että noin vuoteen 1975 ulottuva tuhdin rockin kultakausi hellii niin melodisesti kuin soittoteknisesti.

Kitaristeja bändissä on kaksi, ja se toinen kitaristi on Jukka Laitila. Laulusolistina on Jorma Hietamäki, Jukka Laurila soittaa rumpuja ja laulaa, ja basistina on Markku Laurila.

Yhtye esiintyy lauantaina illalla Seinäjoella Joupiskalla.

REIJO HEIKKILÄ