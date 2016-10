Juhlapäivän ohjelma alkoi kirkossa vietetyllä sadonkorjuun kiitosmessulla. Palvelutehtävissä oli seurakunnan, maataloustuottajien ja 4H-yhdistyksen jäseniä. Osana messua tuotiin syksyn satoa alttarille ristisaatossa siunattavaksi kiitoksena Luojan antimista.

Kirkonmenojen päätteeksi seurakuntalaiset seurasivat seppelpartiota, ja seppele laskettiin nälkään kuolleiden muistomerkille.

– Evijärven vanhalla hautausmaalla on muistokivi nälkään kuolleille, ja muistokivi paljastettiin vuonna 1986. Aloitteen muistomerkin pystyttämisestä teki Aleksanteri Kultalahti ja sen toteutti Evijärven Lions-Club. Kivi on vanha myllynkivi, joka on tuotu maanviljelijä Erkki Paalasen talosta Evijärven Kivijärvenkylästä, ja muistokivi on laitettu siihen osaan vanhaa hautausmaata, johon perimätiedon mukaan haudattiin katovuosien 1867–69 aikana nälkään kuolleet vainajat, kertoo MTK-Evijärven sihteeri Heli Latukka.

MTK-Evijärven 70-vuotisjuhlassa juhlapuheen piti MTK-Etelä-Pohjanmaan johtokunnan puheenjohtaja, ähtäriläinen Johanna Kankaanpää.

Hänen mukaansa historia näyttää, että paikalliset tuottajayhdistykset ovat aina huolehtineet omista jäsenistään ja heidän hyvinvoinnistaan, kukin omalla tavallaan.

– Tätä työtä tarvitaan nyt, muun muassa yhdistysten järjestämää yhteistä toimintaa. Tämän päivän termillä sanottuna tarvitaan yhteisöllisyyttä.

REIJO HEIKKILÄ