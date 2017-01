Koulutuspilotin tarkoitus on kouluttaa uusia ammattilaisia metallialan yritysten tarpeisiin Etelä-Pohjanmaalla. Perinteisestä ammattikoulutuksesta poiketen maakunnan metallialan yritykset ovat olleet vahvasti mukana koulutuksen toteutuksessa, sisältöjä myöten.

Yritykset ovat saaneet koulutuksen myötä täsmäkoulutettua työvoimaa alalle, jonka menetelmät ja koneet kehittyvät jatkuvasti.

Sedu Aikuiskoulutus, Opteam, Etelä-Pohjanmaan ely-keskus ja Te-toimisto ovat alusta asti olleet mukana suunnittelemassa ja kehittämässä koulutusmallia. Malli on nyt levinnyt myös muualle Suomeen.

– Muiden ELY-keskusten alueilla tätä on otettu käyttöön, kunkin alueen omia ominaispiirteitä huomioiden. Koulutusmallia on testattu myös palvelualoilla, ja tulokset ovat hyviä, Marjut Leppänen Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta kertoo.

Koulutuksen tavoitteena on tietenkin opiskelijoiden työllisyys. Opiskelijoista noin 66 prosenttia on työllistynyt Opteamin koordinoimana yhteistyöyrityksiin, osalla on vielä koulutus kesken. Työttömänä on vain harva.