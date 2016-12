Sillanpää on toiminut Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtajana kesäkuusta 2009 lähtien seitsemän ja puolen vuoden ajan. Sillanpää aloittaa Oma Säästöpankin viestintäjohtajana huhtikuussa 2017.

– Nyt on hyvä hetki siirtyä uusien haasteiden pariin. Aluejärjestö on taloudellisesti sekä toiminnallisesti hyvässä kunnossa. Olen saanut tehdä töitä motivoivassa ja innostavassa työympäristössä yrittäjien, pk-yritysten, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Tämä on ollut hienoa ja ainutlaatuista aikaa. Sydämeni sykkii edelleen yrittäjyydelle, tästä on seuraajan hyvä jatkaa, Sillanpää toteaa tiedotteessa.

– Olemme iloisia Minnan puolesta ja toisaalta harmissamme menetyksestä. Tämä uusi tilanne tarkoittaa luonnollisesti sitä, että käynnistämme uuden toimitusjohtajan rekrytoinnin mahdollisimman pian. Vuoden 2017 toimintamme on jo hyvin valmisteltu ja siten työmme yrittäjyyden edistämiseksi jatkuu suunnitelmien mukaisesti, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Anne Niemi kertoo tiedotteessa.