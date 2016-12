– Odotamme tapahtumaan 90 000 kävijää. Farmari on tapahtuma, joka kerää samalle alueelle itse asiassa monta tapahtumaa, on konenäyttely, käsitöitä, lähellä tuotettua ruokaa Maku-osastolla, kotieläinkenttä on tyypilliseen tapaansa näyttävä ja historian havinaa on tarjolla vanhojen koneiden näyttelyssä ja paljon, paljon muuta, Henri Honkala, Farmarin näyttelypäällikkö, kertoo.

Etukäteen lippunsa ostaneille on käytössä oma sisäänkäynti.

– Lipun ostaminen etukäteen helpottaakin näyttelyyn saavuttaessa, koska näin välttää jonot Farmarin portilla, Honkala sanoo.