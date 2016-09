– Kun kuulin, että Duudsoneille tarjottiin tonttia, mietin että ei olisi huono, jos olisi Seinäjoki-koti. Onneksi HP lähti tähän mukaan.

– Huippualuehan tämä on, olisi mahtavaa itsekin asua täällä. Tämä on lähellä keskustaa, järvi ja ranta ovat vieressä. Rakentajaperheiden kesken syntynyt yhteisöllisyys on myös upeaa. Lapset voivat kulkea tuosta noin vaan ovelta ovelle.

Messualueella Jarno kävi ensimmäiseksi tarkistamassa Duudsoni-HP:n talon.

– Tykkäsin HP:n kämpästä tosi paljon, etenkin valituista materiaaleista.

Myös tulipalossa tuhoutuneen Riihen yläkerta näköaloineen ja sisustuksineen miellytti Laasalaa. Hän osallistui myös lapsuudenystävänsä Mikael Muurimäen talon rakentamiseen.

– Vähän uretaania pääsin laittamaan, todella tärkeä homma.