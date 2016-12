He kävelivät alueella sille puolelle, jonne rekka myöhemmin ajoi, ja kävelivät kauppakeskukseen, ja ostivat bratwurstit. He eivät olleet alueella kovin pitkään.

– Käymme mielellämme joulutorilla, mutta emme välttämättä juuri tällä torilla, koska se on ihan keskustassa ja turistipaikka. Oletan siksi, että uhrien joukossa on myös turisteja, eikä pelkkiä paikallisia, Wendisch sanoo.

Wendisch varmisti iskun tapahduttua, että hänen läheisensä olivat kunnossa.

Rovaniemeläislähtöinen Wendisch vierailee usein Vaasassa, koska kaupungissa asuu useita hänen sukulaisiaan.

Miltä tuntui, että tällaista tapahtui paikassa, jossa olitte vain muutamaa tuntia aiemmin?

– Ensimmäinen ajatus oli, että huh mikä sattuma, että juuri tänään olimme siellä, kun en ole käynyt siellä kuukausiin. Olo on kuitenkin aika rauhallinen.

Wendischin vierailtua viime viikolla toisella joulutorilla, hän ajatteli, että miksi turvallisuusasiaa ei ole nostettu esiin kuten vuosi sitten Nizzan iskun jälkeen.

– Asiasta ei ole puhuttu samalla tavalla, vaikka kaikki tietävät että uusi isku voi sattua jossain. En silti usko, että kukaan alkaa rajoittamaan elämäänsä sen vuoksi. Pelolle ei mielestäni voi antaa tilaa.

Wendisch kävi tiistaina aamupäivällä asioilla toisessa kauppakeskuksessa.

– Kaikki tuntui tavallista rauhallisemmalta, liikennemelukin tuntui normaalia hiljaisemmalta. Tällainen rauhoittaa ja hiljentää ihmisiä, mutta en usko, että kovin monet välttämättä jäävät kotiin. On kuin kaikki olisi tyynyn alla, Wendisch kuvailee.

Wendisch ei havainnut minkäänlaista paniikkia.

– Berliini on tosi rauhallinen kaupunki, mutta silti suurkaupunki, jossa ihmiset tietävät, että riski on aina olemassa.

Hän asuu Berliinin keskustan laitamilla, hänen lapsensa kaupungin keskustassa.

Terrorin vaarasta on puhuttu Saksassa julkisesti.

– Radiossa sanottiin, että viimeistään siitä lähtien kun Saksa alkoi toimittaa kurdeille aseita on tiedetty, että Saksa kuuluu niihin valtioihin, joissa tulee olemaan iskuja.

Wendisch uskoo, että berliiniläiset jatkavat elämäänsä mahdollisimman normaalisti.

– En usko, että kaikki julkiset paikat tyhjenisivät. Joulutorit varmaankin hiljenevät aika lailla. Ehkä olisin vielä tällä viikolla poikennut illalla jollekin joulutorille, mutta en usko, että minua enää kiinnostaa.

Wendischin mukaan rekan oli helppo ajaa paikalle, koska molemmin puolin on leveät kadut, liikennettä on paljon ja tämäntyyliselle iskuille on paljon tilaa tuollaisella paikalla.

– Ei tuollaiselta voi suojautua mitenkään, se on täysi mahdottomuus.

Hän ei aio mennä katsomaan tapahtumapaikkaa.

– Mielestäni ei kuulu mennä sinne katsomaan ja tutkiskelemaan. Ei siinä mielessä, että minua pelottaisi, vaan siksi että siellä on sekava tilanne ja esimerkiksi tiet on suljettu.

Terrori-isku ei vaikuta Wendischin turvallisuudentunteeseen, koska iskun mahdollisuus on ollut jo aiemmin hänen mielessään.

– Ehkä tarkkailen ympäristöäni vähän enemmän, mutta luonnollisella tavalla. Täytyy mennä päivä kerrallaan. Elämää jatkuu. Lopullista suojaa ei yksinkertaisesti ole.

Kukaan Wendischin tuttava ei tiettävästi ollut paikalla iskun sattuessa.

– Ilmeisesti suurlähetystön lehdistövirkamies Merja Sundström oli ollut paikalla, koska hän oli laittanut jotain Facebookiin, Irja Wendisch sanoo.

Berliinin joulutorit olivat tiistaina kiinni suruajan takia.

JUHANI LAAKSO