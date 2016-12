Australialainen Lydia Strohfeldt on viettänyt vaihto-oppilasvuoden Seinäjoella. Suomea ja suomen kieltä hän kuvailee "villiksi kortikseen", mutta nyt hän jo esittelee itsensä eteläpohjalaisittain.

Oli tammikuun 17. päivä 2016, kun 18-vuotias Strohfeldt astui lentokoneesta Suomen maaperälle. Kieli ja kulttuuri olivat vieraita, sanavarastoa löytyi kiitoksen ja muutaman tervehdyksen verran. Opinnot odottivat Seinäjoen lukiossa.

Yksitoista kuukautta myöhemmin, sovittaessa haastatteluajankohtaa Strohfeldtin kanssa, viestittely hoituu englanniksi. Nuori australialaisnainen sanoo, ettei puhu suomea hyvin. Tavattaessa ensitervehdykset hoituvat englanniksi. Englanniksi sovitaan, että käydään aluksi ottamassa kuvat lehteen.

– No mutta, mitäs sulle kuuluu? Strohfeldt alkaa jutustella suomeksi, ja väite huonosta kielitaidosta kumoutuu.

Suomea pidetään yhtenä maailman vaikeimmista kielistä, mutta Strohfeldtiltä keskustelu luonnistuu alle vuoden opettelulla.

Hän toteaa, että kieli tosiaan on vaikea; kaikkine sijapäätteineen suomen kielessä on helppo tehdä virheitä. Puhuminen vaatiikin hänen mielestään rohkeutta, sillä opettelussa on kova kieliopillinen stressi.

– Mielestäni partitiivi ja genetiivi ovat vaikeimpia. Jos sanon, että syön omenan, se on yksi omena. Jos sanon, että syön omenaa, se on prosessi, Strohfeldt selventää.

Hän sanoo ponnistelleensa oppiakseen, sillä nyt siihen on ollut ainutlaatuinen mahdollisuus. Aluksi hän kertoo kirjoitelleensa muistilappuja ja lukeneensa kielioppia. Lopulta kaikkea ei kuitenkaan opi vain kirjoista pänttäämällä.

– Se helpottaa, että sanat lausutaan niin kuin ne kirjoitetaan. Joskus mietin, että miten ihmeessä suomalaiset oppivat englantia niin hyvin, koska lausumisessa on niin paljon poikkeuksia ja sääntöjä.

Opitun hän haluaa myös muistaa. Kieltä hän aikoo ylläpitää ainakin pitämällä yhteyttä suomalaisiin ystäviin ja mahdollisesti ottamalla verkkokursseja tulevassa opiskelukaupungissaan Melbournessa.

Videolla Strohfeldt kertoo, millä keinoilla suomen saa sujumaan.

ANNA-PIA AHOLA