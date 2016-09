Seinäjoen Asuntomessujen pohjalaistalokortteli on rakennettu ympyrän muotoon. KUVA: KARI LÖFHJELM

Seinäjoen asuntomessuilla messuilla on käynyt ensimmäisen reilun viikon aikana lähes 30 000 vierasta, kertoo Sanoma Finland Oy:n tekemä väliraportti. Messujen vilkkain päivä on ollut keskiviikko.

Väliraportin mukaan messujen ensimmäisen viikon kävijöistä 22 prosenttia on tullut Etelä-Pohjanmaalta. Seuraavaksi eniten eli 15,7 prosenttia kävijöistä on tullut Pohjanmaalta ja kolmanneksi eniten eli 12 prosenttia messuvieraista on tullut Pirkanmaalta.

–Väliraportin mukaan messut ovat vastanneet odotuksia yli 90 prosentin mielestä hyvin tai erittäin hyvin. Lisäksi 87,5 prosenttia vastanneista piti messuja erinomaisina tai hyvinä, Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala kertoo.

Kävijätutkimuksessa kerätyssä vapaassa palautteessa käy ilmi, että mieleenpainuvimmat asiat messuilta ovat olleet Pohjalaistalot ja alueen monipuolisuus.

–Hienoa, että meidän Pohjalaistalot ovat jääneet messuvieraiden mieleen. Täällä on paljon sellaista nähtävää, joka varmasti jää mieleen ja josta pohjalaiset voivat olla ylpeitä, sanoo Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki.

Kävijätutkimukseen pohjautuva väliraportti kattaa ajanjakson 8.-13.7. ja tutkimusotos on 1117 vastausta. Tutkimuslomaketta jaetaan pääsylipunoston yhteydessä.