"Apocalyptica plays Metallica by four cellos" –konsertti on väliajallinen istumakonsertti, jossa kuullaan yhtyeen vuonna 1996 julkaisemalta klassikoksi muodostuneelta debyyttialbumilta Metallica-covereita sekä myöhemmin levytettyjä versioita.

Viime vuonna yhtye julkaisi 20-vuotisjuhlan kunniaksi debyyttilevystään uuden version, jolla kuullaan myös kolme uutta Metallica-versiota: "Battery", "Nothing Else Matters" ja "Seek & Destroy".