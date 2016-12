Myös Alavudella on ensi vuoden aikana erilaisia tapahtumia maamme satavuotisuuden kunniaksi.

Itsenäinen Suomi täyttää alkavana vuonna sata vuotta, ja juhlavuoden aikana on myös Alavudella erilaisia tapahtumia.

– Juhlavuoden teemana on Yhdessä, mikä sopii myös alavutelaiseen tekemisen tapaan. Kaupungin, eri järjestöjen ja yhteisöiden sekä yritysten kanssa on suunniteltu toteutettavaksi tapahtumia niin, että juhlistamme Suomea ja elämää Alavudella läpi vuoden. Koko vuosi tulee olemaan täynnä monenlaisia, kulttuurintäyteisiä ja iloisia tapahtumia, summaa Alavuden kaupungin vs. viestintäsihteeri Annukka Mäenpää.

– Monet juhlavuoden tapahtumat ovat niin sanotusti matalan kynnyksen tapahtumia, jotta mahdollisimman moni osallistuisi ja pääsisi kokemaan elämyksiä juhlavuonna.

Alkuvuonna, maaliskuun 18. toteutuu esimerkiksi Jussi Ala-Kuhan tekemien JAK-soitinten kokoontumisajot Alavuden yläkoululla. Näyttelyssä on esillä merkittävä määrä Jussi Ala-Kuhan valmistamia kitaroita, bassoja, mandoliineja, kanteleita ja muita soittimia.

Asumisen teemaviikkoa vietetään vappua edeltävällä viikolla. Viikon aikana on tarjolla tietoa, ideoita ja tutustumiskohteita kaikille asumisesta ja rakentamisesta kiinnostuneille.

– Alavutelaiseen asumiseen ja viihtyvyyteen liittyy oleellisesti myös runsas harrastetarjonta, jota esitellään toukokuun lopulla lasten ja nuorten harrastemessuilla.

Kesän perinteiset tapahtumat, kuten Töysä-viikko ja Ryskööt, saavat lisäsävyjä Suomi 100 -juhlavuodesta. Elokuussa, Alavuden päivänä 17. elokuuta vietetään perinneruokapäivää, ja elokuussa juostaan myös Kuula-hölkkä.

Syksyllä itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Lakeudenportin kansalaisopiston näytelmäryhmä esittää Arto Juurakon kirjoittaman Silta-näytelmän.

Lokakuussa vietetään kaupunginvirastolla avoimia ovia ja järjestetään satavuotisteemalla sekä Alavuden että Töysän historiaa esittelevä näyttely.

– Näiden lisäksi läpi vuoden nautitaan monista näyttelyistä ja konserteista. Vuosi huipentuu itsenäisyyspäivänä kansalaisjuhlaan.

– Tapahtumia on sijoitettu juhlavuodelle tasaisesti sitä tavoitellen, että vältettäisiin päällekkäisyyksiä. Tapahtumista tiedotetaan muun muassa kaupungin nettisivuilla osoitteissa www.alavus.fi sekä www.visitalavus.fi.

– Juhlavuoden kunniaksi on suunniteltu Suomi 100 Alavudella -tunnus, jolla merkitään juhlavuoden tapahtumia esimerkiksi lehti-ilmoituksissa ja julisteissa. Tunnuksen takaa löytää myös helposti juhlavuoden tapahtumaluettelon kaupungin nettisivuilta.