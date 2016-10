Vaalissa Kumpunen sai 19 ääntä ja pastori Maarit Kuusisto Tampereelta 1 äänen.

Kumpunen on toiminut Urjalan vs. kirkkoherrana joulukuun alusta viime vuonna. Alavuden vs. kirkkoherrana on Jussi Peräaho.

TARJA RIIHIMÄKI