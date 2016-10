– Innostus politiikkaa kohtaan heräsi minulla jo pienenä eri vaalien alla tulleiden vaalilähetysten kautta. Olin välillä ihan haltioitunut poliitikoista, mikä on kyllä varmasti ollut perheelleni huvittavaa seurattavaa. Vaalikampanjoiden innostus kuitenkin tarttui minuun ja lopulta liityin puolueeseen 17-vuotiaana. Monella muullakin jäseneksi liittyminen on vaatinut innostusta toiselta ja siksi on tärkeä miettiä, millaisen kuvan annamme myös omasta piiristämme ulospäin. Alueemme keskustanuoret ovat linkkejämme, jolla uutta väkeä saadaan mukaan – innostus ja palo toimintaa kohtaan on tuotava esiin, Sippola toteaa.

Sippola on kerännyt kokemusta sekä keskustanuorten että keskustaopiskelijoiden puolelta. Politiikan korkeakoulun jälkeinen innostus vei ensin Vaasan Keskustaopiskelijoiden hallitukseen ja siitä myöhemmin puheenjohtajan pestin kautta Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten johtokuntaan, missä Sippola on vaikuttanut jäsenenä viimeisen vuoden ajan.

– Olen vakuuttunut Hennin kyvyistä johtaa piiriämme tulevaisuudessa. Henni on tuonut johtokuntatyöskentelyymme intoa ja uskoa tulevaan, kertoo Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten varapuheenjohtaja Juho Korpela.