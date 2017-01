– Me olemme vaa’ankieliasemassa, eivätkä nyt valtaapitävät halua riskeerata asemiaan. Valta on Alavudellakin tasoittumassa, ja on muistettava, että vaalit ratkaistaan annetuilla äänillä, ei turhilla puheilla.

Niina Laitiosta (vihr.) olisi ilo nähdä nokkelia, raikkaita ja iloisia kampanjoita, joissa asiat puhuisivat yli puoluerajojen.

– Viime kunnallisvaaleista jäi mieleen rinta rinnan kampanjointi ja hyvä henki, jossa kampanjakentällä sparrattiin ja kannustettiin toinen toistamme välittämättä "pelipaidan" väristä. Uskon vaalikamppailun pysyvän asiallisena, sillä tarkoitus on kaiketi kaikilla pystyä hedelmälliseen yhteistyöhön myös vaalien jälkeen.

Jari Kortesmäki (kok.) tietää, että Alavuden kunnallisvaalikampanjat ovat olleet perinteisesti hyvin rauhalliset ja asialliset.

– Niin on varmasti nytkin, mutta olisihan se kyllä kiva, kun vaaleista saataisiin aikaan jonkinlainen kansanjuhla, karnevaalityyliin, pilke silmäkulmassa.

Kolmikosta Kaihoniemi ja Kortesmäki lukeutuvat Alavuden nykyiseen kaupunginvaltuustoon.

Ilkan, Pohjalaisen ja Yle Pohjanmaan järjestämä kuntavaalipaneeli on Alavuden kaupungintalon valtuustosalissa torstaina 26. tammikuuta kello 18 alkaen.

