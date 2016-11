Hyvän ajokyvyn perääminen ei ole turhaa pelottelua. Lähes joka toisen liikenteen kuolonkolarin taustalta löytyy jokin ajoterveyden tai -kunnon puute.

Ajokykyasiat voi ottaa puheeksi omalääkärin kanssa. Omaiset voivat ottaa yhteyttä lääkäriin tai poliisiin. Ajoterveyslausuntoja kirjoittavat lääkärit taas löytävät selkänojaa esimerkiksi Turun yliopistollisen keskussairaalan Ajopolista.

Siis mistä?

Tyksin Ajopoli on vuonna 2015 perustettu liikennelääketieteen osaamiskeskus, joka palvelee niin potilaita kuin lääkäreitäkin.

– Asiakkaitamme ovat esimerkiksi ammattikuljettajat, joita uhkaa ajokyvyn menetys sairauden vuoksi. Toinen tyypillinen ryhmä ovat monisairaat potilaat, liikennelääkäri ja neurologi Mikael Ojala kertoo.

Potilasta jo hoitava lääkäri voi pyytää Ajopolista "paperikonsultaatiota" eli vahvistusta omalle mielipiteelleen. Tarvittaessa Ajopolin moniammatillinen asiantuntijaraati ratkaisee myös potilaan ja lääkärin välille syntyneitä ristiriitatilanteita.

Ajokykyarvion tekemiseen osallistuu yksikössä yleensä 6–8 eri alojen erikoislääkäriä. Tarvittaessa käytössä on noin 30 eri alojen asiantuntijaa. Raadin analyysi ratkaisee, voiko asiakas edes aloittaa ajamista tai vanhempana palata ammatikseen rattiin.

– Nuorin potilaamme on ollut 14-vuotias, vanhin yli yhdeksänkymppinen, Ajopolin hankejohtajana toimiva fysiatrian ja työterveyshuollon erikoislääkäri Marja-Liisa Huuskonen sanoo.

Tänä vuonna Ajopoli on käsitellyt marraskuun alkuun mennessä noin 70 tapausta. Kaksi kolmesta niistä arvioidaan moniammatillisessa asiantuntijaraadissa.

– Lähetteiden määrä on kasvanut tasaisesti, ja joka viides niistä tulee Varsinais-Suomen ulkopuolelta.

Nopeimmillaan lääkäri voi saada Ajopolin lausunnon ja arvion jopa seuraavaksi päiväksi. Monimutkaisimpien tapausten käsittely voi kestää yli kuukauden.

– Ensin arvioimme, kelpaako tapaus meille vai ei. Ajopolia ei ole tarkoitettu itse maksaville asiakkaille, normaalia ajokorttitodistusta tai työkykyarviota tarvitseville eikä niille, joiden ajolupa on selvitetty asianmukaisesti terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa, Ojala selventää.

Ajopoli ottaa yhteyttä asiakkaaseen, haastattelee tai jopa tapaa heidät ja kerää kaikki ajokykykyyn liittyvät hakijan terveystiedot.

Joka toisessa tapauksessa teetetään lisätutkimuksia kuten vi- reystestejä, neuropsykologisia tutkimuksia tai terveysperusteinen ajokyvyn arviointi.

– Yleisimpiä ajokykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat neurologiset syyt. Monet tapaukset ovat hämmästyttävän vaikeita meillekin, Mikael Ojala tunnustaa.

Viime vuonna yli puolet tutkituista eli 29 tapausta päätyi hakijan kannalta kielteisesti: heiltä evättiin ajo-oikeus. Puolet heistä joutui pysyvään ajokieltoon.

– Jos raadilta tulee kielteinen päätös, siitä on saamamme asiakaskontaktin ansiosta helpompi jutella avoimesti hakijan kanssa. Usein hänenkin on helpompi hyväksyä ajokortin menetys, kun päätöksen takana on kokonaisen raadin mielipide, Marja-Liisa Huuskonen sanoo.

KARI PITKÄNEN

Juttu on julkaistu lehdessä 19.11.2016.