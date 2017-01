Vaasaan perustettava keskus vastaa ABB:n kuljetuksista Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Myöhemmin vastuu laajenee muihin Baltian maihin ja Norjaan.

Vaasan keskus tulee työllistämään kaikkiaan noin 40 kuljetusten, logistiikan, huolinnan ja tullauksen ammattilaista Strömberg Parkissa. Rekrytointi on käynnistymässä.

– Osaan tehtävistä saamme osaajat sisäisillä siirroilla, mutta myös ulkoinen rekrytointi on käynnistymässä. Haussa on joko kokemuksen tai koulutuksen kautta pätevöityneitä logistiikan ammattilaisia. Soveltuva koulutustausta on joko tekninen tai kaupallinen, Vaasan kuljetuspalvelukeskuksen päällikkö Janne Pylkkönen ABB:ltä sanoo.

Aiemmin kuljetuksia on ABB:llä hallinnoitu liiketoiminta- ja tehdaskohtaisesti.

– Kuljetusten hallinnan keskittäminen on osa ABB:n Next Level -strategiaa, jossa toimintatapojen muutoksella tavoitellaan parempaa asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta, Suomen ABB:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen sanoo.

ABB:n kaikki kymmenen kuljetuspalvelukeskusta ovat toiminnassa vuoden 2017 loppuun mennessä. Vaasan lisäksi keskukset tulevat sijaitsemaan USA:ssa, Brasiliassa, Puolassa, Sveitsissä, Italiassa, Arabiemiraateissa, Intiassa ja Singaporessa. Kiinan kuljetuskeskus on ollut toiminnassa jo vuodesta 2013 lähtien.