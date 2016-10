Volkswagen I.D. on prototyyppi 2020-luvun sähköautosta, jonka ensimmäinen versio on luvassa myyntiin parin vuoden kuluessa. Mallin perusta on VW-konsernin uusi MEB-pohjarakenne, jossa akusto on sijoitettu lattian alle ja sähkömoottori taka-akselille. Painopiste jää näin alhaalle, ja autossa on normaalit sisätilat neljälle matkustajalle. Kuvat: Kari Pitkänen