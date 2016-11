Kotipizza-ketju on palkinnut Seinäjoen, Mustasaaren, Pietarsaaren ja Kokkolan Kotipizzan franchising-yrittäjät 15-vuotisesta yrittäjyydestään.

Palkinnon sai Johanna Vanharanta, joka on toiminut Kotipizza-yrittäjänä vuodesta 2001 ja töissä ketjussa hän on ollut jo vuodesta 1990. Hän pyörittää kolmea Kotipizza-ravintoloita Kokkolan Heinolankaaressa, Mustasaaressa ja Pietarsaaren keskustassa.

Kati Aho on myös yksi palkituista. Hän on työskennellyt Kotipizza-yrittäjänä vuodesta 2001 lähtien ja yli kymmenen vuotta Törnävän Kotipizzassa Seinäjoella. Aho on palkittu aikaisemmin myös erinomaisesta myynnistä.

Kotipizza-ketju palkitsee menestyneitä yrittäjiään vuosittain Syysseminaari-tapahtumassa. Palkintoja myönnetään parhaasta asiakasmäärän ja myynnin kasvusta. Lisäksi palkitaan vuoden yrittäjä ja tulokas.