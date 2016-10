Suurin osa lukiolaisia suoraan koskevista päätöksistä tehdään kuntatasolla. Tällä hetkellä kuntapäättäjien keski-ikä on 48 vuotta, joten he tarvitsevat päätöstensä tueksi myös nuorten asiantuntemusta.

– Jokaisessa lukiossa toimii opiskelijakunta, joka on lukiolaisten ensisijainen kuulemiskanava kunnassa. On tärkeää, että lukiot ja kunnat ottavat nuoret mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, kannustaa Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Elli Luukkainen.

Tämän hallituksen koulutusleikkauspäätökset eivät koske suoraan lukiota, mutta lukioon on jo aiemmin 2010-luvulla kohdistunut säästöjä. Näiden säästöjen myötä valtiolta tuleva rahoitus on jäänyt jälkeen lukiokoulutuksen järjestämisen todellisista kustannuksista. Tämä on tarkoittanut sitä, että moni koulutuksen järjestäjä on joutunut säästämään lukiokouluksesta eri tavoin.

SLL:n opiskelijakunnille tekemän kyselyn mukaan säästöt ovat näkyneet useissa lukioissa muun muassa kurssitarjottimen karsimisena, ryhmäkokojen kasvuna ja lukioiden yhdistämisinä.

– Kunnat valmistelevat parhaillaan talousarvioitaan, joissa päätetään lukiokoulutuksen ja nuorisopalvelujen resursseista. Nuorten näkemyksiä on kuultava talousarviota laadittaessa. Vain silloin kunta voi olla aidosti myös nuorten kunta, Luukkainen vaatii.