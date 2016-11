Pavuissa on prebiootteja, jotka edistävät suolistolle hyvien bakteerien toimintaa. Kuva: Jori Liimatainen

Papujen käytössä on pari välttämätöntä muistisääntöä. Kaikkia kuivattuja papuja on liotettava vähintään kahdeksan tuntia.

Keittoajasta ei myöskään voi tinkiä. Pavut keitetään aina täysin kypsiksi ja ne vaativat ainakin tunnin kypsennyksen, soijapavut peräti kaksi.

Liotusvettä ei missään tapauksessa käytetä ruoanlaitossa. Tämä johtuu siitä, että papujen sisältämää proteiineihin kuuluvaa myrkyllistä lektiiniä liukenee liotusveteen.

Pelti- ja pahvitölkeissä myytävät pavut ovat valmiiksi kypsennettyjä ja käyttövalmiita. Niistä valutetaan vain neste pois ja huuhdellaan kylmällä vedellä.

Papujen makuerot ovat melko pieniä. Jotkut lajikkeet maistuvat enemmän pähkinäisiltä ja toisissa maku on vähän vahvempi. Kannattaa siis kokeilla useita lajikkeita.

Kiinteät pavut ovat hyvä proteiinilisä salaatteihin ja keittoihin. Jauhomaiset ja pehmeät pavut puolestaan sopivat muhennoksiin ja murekkeisiin.

Energiamääriltään pavut eivät mainittavasti poikkea toisistaan. Eroja löytyy lähinnä proteiinin ja hiilihydraattien määrässä. Proteiinipitoisimpia ovat soijapavut ja härkäpavut.

Pavut aiheuttavat suolistokaasuja, koska meillä ei ole entsyymejä, jotka pystyisivät pilkkomaan palkokasvien sisältämät galakto-oligosakkaridit ja fruktaanit.

Suolistobakteerien tehdessä tätä pilkkomista syntyy sitten vetyä ja metaania. Tästä johtuvat turvotus ja ilmavaivat.

Tästä huolimatta papujen sanotaan olevan vatsaystävällistä ruokaa.

Pavuissa on prebiootteja, jotka edistävät suolistolle hyvien bakteerien toimintaa.

Pavut ovat hyväksi verenkiertoelimistölle. Palkokasvien liukeneva kuitu sitoo ohutsuolessa kolesterolia.

Kuitu lisäksi viivyttää mahalaukun tyhjenemistä, jolloin hiilihydraattienkin pilkkoutuminen ohutsuolessa hidastuu. Samalla insuliinin erittyminen vähenee.

Kikherne

Pyöreä kikherne ei ole papu, vaan aromikas ja napakka hernekasvi. Sitä käsitellään kuitenkin samalla tavalla kuin papuja.

Kikherne on tuttu hummuksesta ja falafelpyöryköistä. Moni- ja helppokäyttöinen kikherne sopii keittoihin, patoihin, marinoituna lisukkeeksi ja salaatteihin.

Kikhernettä kutsutaan myös kahviherneeksi.

Soijapapu

Soijapapu on tofun raaka-aine. Se on pavuista proteiinipitoisin ja varsinainen superpapu, jossa on kaikkia ihmiselle välttämättömiä aminohappoja.

Soijapapua kannattaa käyttää pihveissä ja murekkeissa. Soijapavun maku ei ole papujen aatelia, joten kasvisproteiinikokeiluja ei ehkä kannata aloittaa soijapavuilla. Kuivattuja soijapapuja pitää keittää muita papuja pidempään. Keittoajaksi suositellaan kahta tuntia.

Pintopapu

Pinto- eli borlottipapu on kaunis ja kiinteähkö papu, jota on käytetty perinteisesti Välimeren maissa. Pintopavut sopivatkin hyvin patoihin.

Pintopapu on chili con carnen raaka-aine sekä tortillan ja burriton täyte. Käy myös pihveihin, keittoihin sekä salaatteihin.

Hyvä yleispapu.

Kidneypapu

Munuaisen mallinen, ruskea kidneypapu on chili con carnesta tuttu papu. Sitä käytetään usein texmex-ruoissa. Se sopii myös maustettuihin pataruokiin.

Kidneypapu on jauhoisuudestaan huolimatta maukas papu, jota kannattaa kokeilla monenlaisiin ruokiin. Hyvä yleispapu.

Mustapapu

Maukas ja kiinteä pikkupapu. Sopii pataruokiin. Napakka papu ei ole yhtä jauhoinen kuin esimerkiksi kidneypapu.

Mustapapu on papujen joukossa flavonoidien kuningas ja sisältää runsaasti rautaa.

Mustapavussa on enemmän makua kuin esimerkiksi valkoisessa pavussa.

Voipapu

Jauhoinen iso papu soseutuu helposti. Se sisältää runsaasti hiilihydraatteja.

Maku on mieto. Näyttävä papu soveltuu mainiosti esimerkiksi salaatteihin tai marinoitavaksi.

Sitä voi lisätä proteiinin lähteeksi myös sosekeittoihin.

Adukipapu

Pieni ja sievä adukipapu on pähkinäinen. Siinä on makua enemmän kuin pavuissa keskimäärin.

Japanilaiset valmistavat adukipavusta makeita jälkiruokia. Koska papu murenee helposti, sitä kannattaa käyttää muhennoksiin ja murekkeisiin.

Mustasilmäpapu

Mustasilmäpavun nimen alkuperää ei tarvitse kauaa arvuutella. Maku on lähellä valkoista papua, ehkä hieman pähkinäisempi.

Mustasilmäpapu käy hyvin keittoihin ja salaatteihin.

Valkoinen papu

Valkoinen papu on vaatimattoman näköinen, mutta helppokäyttöinen papu. Maku on mieto ja papu onkin hyvä yleispapu. Brittien suosimissa aamiaispavuissa on valkoisia papuja ja tomaattikastiketta.

Samankaltainen yleispapu on ruskea papu, joka kidneypapujen tapaan tarjotaan usein meksikolaistyyppisissä ruoissa.

Härkäpapu

Kotimainen vaihtoehto, maailman vanhimpia viljelyskasveja. Isojen papujen maku on mieto. Härkäpapu sopii kasvispihveihin, muhennoksiin, jauhelihan sijaan ruokiin, patoihin, salaatteihin tai marinoituna lisukkeeksi.

Härkäpapua myydään sesonkitavarana myös tuorepalkoina. Tuoreita härkäpapuja ryöpätään muutamia minuutteja. Ryöpätystä pavusta poistetaan kova kuori ennen käyttöä. Vihreää härkäpapua löytyy myös pakasteena.