Asuntokamarin toimiston peräseinällä on alaan liittyvä tapetti. Reija Kaskimäki palkkasi yritykseensä hiljan työntekijäksi Tommi Pöyryn.KUVA: TARJA RIIHIMÄKI

Ähtäriläisen Asuntokamari LKV Oy:n vetäjä, ähtäriläinen Reija Kaskimäki valittiin perjantai-iltana Vuoden Välittäjäksi. Tämän palkinnon hän sai Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton 70-vuotisjuhlassa perjantai-iltana. Liitto vaihtoi nimeänsä ja on nyt Suomen Kiinteistönvälittäjät.

Kaskimäki on aloittanut kiinteistöalan yrittäjänä vuonna 1997 ja huolehtinut osaamisestaan suorittamalla alan tutkintoja. Jo vuotta ennen yrityksen perustamista hän suoritti LKV-kokeen ja on myös julkinen kaupanvahvistaja.

Hän on ollut oman alansa eri alueellisissa luottamustoimissa ja jatkaa edelleen alueneuvostossa. Hän on ollut puuhakkaasti myös yrittäjätoiminnassa. Reija Kaksimäki on Ähtärin Yrittäjien puheenjohtaja.

Asuntovälitys on maaseudulla erilaista kuin isoissa kaupungeissa ja samalla niitä monipuolisempaa. Pienellä paikkakunnalla kiinteistövälitys henkilöityy voimakkaasti ja omasta maineesta on pidettävä huolta.

Asuntokamari hoitaa arviolta vajaat puolet Ähtärin asuntokaupasta, ja toimeksiantoja on myös lähipaikkakunnilta. Kaskimäki toimii myös Ähtärin kaupungin ja seurakunnan kiinteistöjen sopimusvälittäjänä.

Kaskimäki on ollut aktiivisesti kehittämässä alan sähköistä asiointia.

TARJA RIIHIMÄKI