Oma maa on entistäkin mansikampi. Kaikki kansat vetävät nyt kotiinpäin. Vapaakauppa ja yhdentyminen ovat menneisyyttä. Protektionismi ja kansallismielisyys ovat tulevaisuutta.

Trendi näkyi vuonna 2016 muun muassa brittien päätöksessä hylätä Euroopan unioni ja amerikkalaisten halussa tehdä Donald Trumpista presidentti. Hänen vaalilauseensa kuului: "Tehdään Amerikasta taas suuri!"

Suomessakin suomalaisuus tuntuu olevan aina vain kovemmassa huudossa – eletään sitten juhlavuotta tai ei.

Suuren yleisön viihdekulutuksessa kotimaisuus vain vahvisti asemiaan vuonna 2016.

Elokuvissa vuoden menestyjä oli Timo Koivusalon ohjaama Risto Räppääjä ja yöhaukka. Sen oli nähnyt jouluun mennessä noin 346 000 katsojaa.

Kirjallisuudessa Ilkka Remeksen Kiirastuli oli myyntilistan ykkönen sekä lokakuussa että marraskuussa.

Musiikkituottajien "Suomen virallisen listan" loppuvuoden myyntitykkejä olivat Jarkko Ahola ja Sanni. Suoratoistopalvelu Spotifyssa suomalaiset kuuntelivat puolestaan vuoden aikana eniten JVG:tä. Vain yksi Spotifyn kymmenestä Suomessa kuunnelluimmasta artistista ei ollut kotimaista tuotantoa.

Musiikkitallennemyynnissä kotimaisuusaste on ollut viime vuosina 70 prosentin luokkaa. Luku on suuri ja ero huima, jos tilastoja verrataan vaikkapa läntisiin naapurimaihin, joissa suhde on päinvastainen.

Popin suurmaassa Ruotsissa ruotsalaismusiikin osuus on ollut vain 32 prosentin luokkaa tallennemyynnistä. Norjassa norjalaismusiikin osuus on ollut vain 21 prosenttia.

ILARI TAPIO/LÄNNEN MEDIA