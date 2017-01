– Olemme itse ajatelleet niin, että melodia tekee siitä toivoa antavan, sanoo laulaja Leena Tirronen, joka on myös sanoittanut kappaleen.

Yhtyeen toinen jäsen ja kappaleen pääasiallinen säveltäjä Lasse Piirainen jatkaa, että kappale laajenee kuitenkin koskettelemaan yleisemmälläkin tasolla läheisen menettämistä. Unenomainen laulu ei kuitenkaan ole synkkä tai ahdistava, pikemminkin haikealla tavalla kaunis.

Norma Johnin tuotanto on vielä suurelle yleisölle tuntematonta. Kaksikon mukaan Blackbird on kuitenkin hyvä käyntikortti ja antaa materiaalista oikean kuvan.

– Sen takia olemmekin hyvillämme, että tämä biisi on mukana, koska tämä on aika leimallisesti sitä meidän estetiikkaa, Piirainen kertoo.

Musiikkia on kuvattu skandinaaviseksi indie-popiksi, jossa on myös kansanmusiikkivivahteita eri puolilta Eurooppaa. Useimmat duon kappaleet ovat pianovetoisia, mutta joissakin on mukana lisäksi rumpuja ja muita rytmielementtejä. Tekijöiden omien suosikkien joukossa on myös laulaja-lauluntekijöitä kuten Tori Amos ja Joni Mitchell.

Norma Johnin tapa tehdä kappaleita on ankara, sillä jos haluttua tunnelmaa ei saada kiteytettyä kerralla biisin muotoon, aihioon ei yleensä palata enää myöhemmin.

Keikkoja yhtye ei ole tehnyt käytännössä lainkaan muutamaan vuoteen. Nyt tilanne väistämättä muuttuu.

STT