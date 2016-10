Aalto kuvailee viikonloppuaan kokonaisuudessaan rankaksi muu muassa ohjelmassa mentorinaan toimivan Sharon Osbournen vaatimusten vuoksi.

– Olimme ensinnäkin harjoitelleet biisini lauluopettajani kanssa eri tavalla, ja sitten perjantaina lavatreeneissä Sharon sanoi, että se pitää vetää ihan eri tavalla – että se pitää tehdä tosi seksikkäästi, ettei siinä saa olla yhtään sellaista tyttömäisyyttä, mitä taas olimme lauluopettajani kanssa harjoitelleet. Piti sitten muuttaa se koko juttu ja siitä tuli omat paineensa, koska Sharonilla on vahvat mielipiteet.

Aalto korostaa, että Osbournen tiukat näkemykset ovat ennen kaikkea hyvä asia.

– Mutta hän sanoi tosi tiukasti, että "et voi esittää tota biisiä, ellei siinä ole asennetta". Tuli aika kovat paineet siitä.

Äänestäjät pelastivat

Eilisessä tuloslähetyksessä Aalto oli jälleen kolmen vähiten ääniä saaneen joukossa, minkä takia hän joutui esiintymään vielä kertaalleen. Kaksi muuta vähiten ääniä saanutta esiintyjää olivat pojat-ryhmään kuuluvat Freddy Parker ja Ryan Lawrie.

Lawrie pystyi kuitenkin nopeasti huokaisemaan helpotuksesta, kun brittiäänestäjät valitsivat hänet jatkoon niin sanotussa pikaäänestyksessä. Lavalle jääneiden Parkerin ja Aallon täytyi täten esittää vielä uusi kappale ja sitten odottaa, kumman esiintyjistä tuomarit halusivat lähettää kotiin.

Ensin esiintynyt Parker lauloi Rihannan Stayn. Aalto valitsi puolestaan Snow Patrolin kappaleen Run.

Tuomareista Nicole Scherzinger halusi pitää mukana kisassa omassa ryhmässään kilpailevan Parkerin ja äänesti sen puolesta, että Aalto lähtisi kotiin. Aallon oma valmentaja Sharon Osbourne sekä Louis Walsh puolestaan halusivat, että Parker lähtisi kotiin. Ratkaiseva ääni oli Simon Cowellilla, jonka päätöksen myötä tilanne oli kaksi vastaan kaksi.

Lopulta kotiinlähtijä valikoitui sen perusteella, kumpi esiintyjistä oli saanut vähemmän ääniä yleisöltä, ja Aalto selvisi yleisöäänten turvin jatkoon. Hän pääsi jatkoon jo toistamiseen kahden vähiten ääniä saaneen esiintyjän joukosta.

Toiveena päästä pianon taakse

Seuraavan kerran tämän viikon lauantaina X Factorissa esiintyvä Aalto kertoo, että lepo ja pitkät yöunet olisivat nyt tarpeen, mutta lepoaikaa ei juuri ole.

– Ollaan tosi väsyneitä kaikki ja minulla on tietysti tämä ekstra, että on eri kulttuurissa ja eri kielellä tekee koko ajan. Se aiheuttaa aika paljon henkistä väsymystä. Kurkku on myös hirveän kipeä, mutta yritän lääkkeillä ja vitamiineilla parantaa itseni.

Tulevan viikonlopun esitysten teemana kilpailussa on diivat, joka on Aallolle läheisempi kuin Motown.

– Saan tietää biisini vasta nyt iltapäivällä. En tiedä yhtään, mitä vedän – toivon, että ihan jotain erilaista kuin tähän asti. Haluaisin olla pianon takana, mutta en tiedä, onko se mahdollista.

STT