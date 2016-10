Tuomarit ylistivät Britannian X Factor -kisassa tänään esiintyneen Saara Aallon esitystä. Hän lauloi Frozen -elokuvasta tutun Let it go -kappaleen. Tuomarit hehkuttivat Aallon esitystä huikeaksi ja mahtavaksi. Yksi tuomareista, Nicole Scherzinger, sanoi, että Aallon laulu oli suorastaan nuottien lypsämistä.