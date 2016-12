Markus Aaltonen sanoo hyväksyvänsä Seinäjoella vielä kahdeksankerroksiset talot. Hän kuitenkin toivoo, että lakeuskaupungissa vältettäisiin tarpeettoman korkeaa rakentamista:

"Tornitalot eivät kuulu Seinäjoen kokoisiin kaupunkeihin. Ne ovat syntyneet siellä, missä maan arvo on monin verroin korkeampi kuin Seinäjoella. Yksittäisinä ne ovat erityisen murheellisia muistomerkkejä siitä, kuinka joku on luullut, että korkea rakentaminen on hienoa", Aaltonen kirjoittaa.

TERO HAUTAMÄKI