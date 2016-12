Aino Havukainen ja Sami Toivonen ovat koristelleet omakotitalonsa Sastamalassa hyvissä ajoin jouluasuun. Luvassa on perinteistä joulumusiikin kuuntelua ja hyvää ruokaa. Kaukana ei ole kuitenkaan pariskunnan aamukampa uudelle Tatu ja Patu -kirjalle, jonka tekeminen vie vuoden verran.

– Olemme siinä mielessä epätaiteellisia, että meillä on tarkka aikataulu. Merkitsemme aamukampaan tehtävät joka päiväksi, Toivonen kertoo.

Tosin ensimmäinen puoli vuotta menee vapaammassa ideoinnissa, joka onnistuu myös kahviloissa tai kotiterassilla.

Outolan poikien seikkailuista on luvassa 19. osa. Tatu ja Patu -kirjoja on myyty kaikkiaan yli miljoona kappaletta. Tatu ja Patu kiinnostavat myös liikkuvissa kuvissa: kaksikosta tehty elokuva on houkutellut jo reilut 300 000 katsojaa.

Assyriologian professori avuksi

Yksi tärkeä vaihe kirjan tekemisessä on taustatyö. Faktojen täytyy pitää paikkansa yksityiskohtia tulvivissa kuvissa.

– Itseäni kiehtovat laitteiden tekniset yksityiskohdat. Vaikka teen esimerkiksi nosturiautosta humoristisen version, minun pitää ymmärtää, mistä auto koostuu. Lapsilukija jos kuka näkee yksityiskohdat, jos aihe kiinnostaa, Toivonen huomauttaa.

Pariskunta on soitellut tiedonhaussa omituisia puheluita.

– Menopelit-kirjaa varten soittelimme Helsinki-Vantaan lentokentälle siellä käytettävistä kulkuneuvoista, Havukainen kertoo

– Sumerilaisen kulttuurin yksityiskohtia kyselimme assyriologian professori Simo Parpolalta. Hänen lapsensa paljastuivat onneksi Tatun ja Patun faneiksi, ja hän tarkasti kirjamme tietoja. Hyvä niin, koska lähdekirjoissakin oli asiavirheitä.

He soittivat aika monta puhelua myös, kun kerrostalon läpileikkauskuvaan piti saada tietoa somaliperheen tavaroista.

Pariskunnan mielestä lapsille voi ja pitääkin tehdä kirjoja, jotka kasvattavat medialukutaitoa. Liian varovainenkaan ei pidä olla, koska lapset kyllä ymmärtävät monimutkaisiakin kerrontatapoja.

