Suomalaisfanit ovat kertoneet viikonlopun finaaliin pätkiä kuvaajalle sarjan tuotantoyhtiölle, miksi Saara on niin hyvä ja miksi he ovat tulleet häntä katsomaan. Yleisö on huutanut "Saara! We love Saara!". Lapsilla on ollut kädessään vaaleanpunaisia ruusuja ja omatekoisia "Saara we love you" -kylttejä.

Aalto saapui tapaamaan mediaa ja fanejaan puoli kahdelta iltapäivällä hurjien suosionosoitusten saattelemana.

Aalto esiintyy myöhemmin illalla Helsingin Senaatintorilla iltaseitsemältä noin puolen tunnin ajan.

STT