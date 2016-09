Suomen vanhin säilynyt asiakirja täyttää lauantaina 700 vuotta. Ruotsin kuningas Birgerin allekirjoittama suojelukirje Karjalan naisille on päivätty 1. lokakuuta 1316. Pergamentti on nähtävillä Kansallisarkiston osastolla Turun kirjamessuilla.

– Suojelukirje on nyt ensimmäistä kertaa julkisesti esillä. Sitten se suljetaan taas holviin, kertoo ylitarkastaja Maria Kallio Kansallisarkistosta.

Birger Magnuksenpoika takaa kirjeessään turvalliset olot Karjalan naisille. Lupaus koskee yhtä lailla aviossa eläviä, leskiä, siveyslupauksen tehneitä kuin neitojakin.

Kallio arvelee, että kuningas halusi pönkittää valtaansa kirjeen avulla kahdella tapaa. Rajaseudun ja sen ihmisten hallinnasta kahakoitiin toistuvasti novgorodilaisten kanssa.

– Toisena tavoitteena oli ilmeisesti rikkoa sukujen valtaa ja korostaa kuninkaan asemaa alamaisten suojelussa.

Kirje on esillä Turussa vitriinissä, jota vartija valvoo. Pergamentti latinankielisine teksteineen on säilynyt hyvin. Sille ei ole tehty esimerkiksi radiohiiliajoitusta, mutta Kallio on vakuuttunut aitoudesta.

– Todennäköisesti se on ollut välillä aika kuumassa, koska sinetti on ikään kuin hieman sulanut. Tätä on säilytetty huolellisesti, sillä keskiajalla tällaisilla suojelukirjeillä oli valtavan iso arvo. Ne takasivat yhteisölle suojelun, Kallio kertoo.

Kirjeellä on yhä muutakin kuin historiallinen arvo. Sen ajankohtaisuudesta puhutaan kirjamessuilla keskustelussa, jossa on mukana presidentti Tarja Halonen.

Keskiajan asiakirjoista tietokanta

Suojelukirje on Helmi-tietokannassa, johon on kerätty muun muassa kaikki Suomessa tunnetut asiakirjat 1530-luvulle asti. Kaikille avoin kehitysversio julkistetaan lauantaina.

– Diplomatarium Fennicum -kannassa on yli 6 700 asiakirjaa, niistä läheskään kaikki eivät tosin ole suomalaisia. Kantaan on digitalisoitu Suomeen liittyviä asiakirjoja myös naapurimaiden arkistoista, joten vanhin sisältö on 800-luvulta, Kallio sanoo.

Alkuperäinen 1990-luvulla tehty tietokanta on jalostettu nykyaikaiseksi Koneen Säätiön apurahalla. Tietokanta päivitettiin yliopistotutkijoiden pyynnöstä, mutta se sopii myös esimerkiksi omatoimisille suku- ja kotiseutututkijoille.

– Sopii kaikille joita historia kiinnostaa, Kallio summaa.

STT