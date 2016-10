Pallopäiset Outolan pojat Tatu ja Patu ovat olleet suomalaisen lastenkirjallisuuden suosikkihahmoja 2000-luvun taitteesta asti, mutta kuvakirjojen pohjalta luotua elokuvaa on odotettu vuosia.

Vasta nyt käsikirjoittaja Aino Havukaisen ja hänen kuvittajapuolisonsa Sami Toivosen mielestä aika oli kypsä sille.

– Useat tuottajat ovat kyllä kyselleet elokuvaa ja sarjoja. Yhteydenottoja alkoi tulla jo heti Veera-kirjojen jälkeen, Aino Havukainen kertoo.

Humoristiset Tatu ja Patu-hahmot ilmestyivät ensi kertaa tekijöiden Veera-kirjoissa 1990-luvun lopussa. Pian hahmoista tehtiin oma kirjasarja, jota on julkaistu jo 14 osaa. Niistä Tatun ja Patun Suomi voitti 2007 lastenkirjallisuuden Finlandia-Junior -palkinnon, ja yksistään tätä osaa on myyty ennätykselliset 100 000 kappaletta.

Havukainen kertoo, että aiemmat elokuvaehdotukset tyssäsivät pääasiassa ajanpuutteeseen mutta myös siihen, etteivät ulkopuoliset käsikirjoittajat tavoittaneet tarpeeksi hyvin Tatun ja Patun henkeä.

– Eivät ne (synopsikset) olleet huonoja, mutta ne olivat erilaisia. Niissä ei ollut tarpeeksi tatua ja patua, hän sanoo.

Hahmot luoneelle pariskunnalle on vuosien mittaan syntynyt intuitiivinen käsitys siitä, mikä on Tatun ja Patun toiminnan logiikka, miten he ilmaisevat asiat ja mikä tekee heistä huvittavia.

Havukaisen mielestä Outolan veljesten tyyli syntyy siitä, että he tulevat toisesta maailmasta eivätkä tiedä, miten länsimaisten ihmisten maailmassa toimitaan.

– He yrittävät ihan tosissaan ja vakavissaan sopeutua meidän kulttuuriimme. Komiikka syntyy yhteentörmäyksistä, hän sanoo.

Koko perheen elokuva Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu muovautui rinnakkain kuvakirjan, Tatun ja Patun ihmeellisen joulun kanssa (2015).

Yleensä pariskunta ideoi tarinat yhdessä, jonka jälkeen Sami Toivonen piirtää ne kuvakirjaksi. Tällä kertaa Aino Havukainen alkoi kirjoittaa tarinasta myös elokuvaa.

– Ihan eri tarinathan niistä lopulta tuli, vaikka aluksi ajateltiin tehdä kirja ja elokuva samasta teemasta, jotta päästäisiin vähän helpommalla, hän sanoo.

Käsikirjoittajana Havukainen on ensikertalainen. Hän sanoo, että työn edetessä vaihtelivat pelko, epävarmuus, ilo ja innostus.

Käsikirjoituksen valmistuttua teosta muokattiin vielä työryhmässä, ja lopullisen version loivat ohjaaja Rike Jokela ja hänen veljensä Juha Jokela.

– Kohtuullisen ylpeä olen, että kirjoitin tarinan ensi version ihan itse. Sitä tehdessä syntyi aika realistinen käsitys siitä, mitä osaan ja mitä en, hän sanoo.

Monista suosituista kuvakirjoista on tehty piirroselokuvia ja -sarjoja. Tatusta ja Patusta ei haluttu tehdä animaatiota, vaan pääosiin valittiin elävät näyttelijät.

Aino Havukaisen mielestä näin piti tehdä, koska elokuvan tapahtumapaikka ei ole mikään mielikuvitusmaailma, vaan oikea Helsinki. Myös Tatun ja Patun eleistä ja ilmeistä sai hänen mielestään elävämpiä ihmisnäyttelijöiden avulla.

Pääosissa esiintyvät Suomen suosikkikoomikot Riku Nieminen ja Antti Holma. Lapsipääosassa Veerana nähdään Eedit Patrakka.

Riku Nieminen valittiin pääosaan ennen kaikkea siksi, että hän on fyysinen näyttelijä. Antti Holma löytyi hänelle sopivaksi pariksi.

– Hän ei työtä suunniteltaessa vielä ollut niin kuuluisa kuin nyt. Oli hienoa, että molemmat suostuivat ja heillä oli aikaa tähän, käsikirjoittaja sanoo.

Uusia elokuvahankkeita ei ainakaan toistaiseksi ole vireillä, mutta Aino Havukainen ei kokonaan tyrmää ajatusta jatkosta.

– Katsotaan, ehkä joskus.

Elokuva Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu saa ensi-iltansa 19.10.2016.

PIRJO-LIISA NIINIMÄKI / LÄNNEN MEDIA