Tämä huomio havahdutti helsinkiläiset roots-muusikot Pauli Halmeen ja

Antti Vuorenmaan.

– Tajuttiin, että meidänkin pitää soittaa enemmän, jos haluamme päästä eteenpäin. Pari levyä ja muutama keikka vuodessa eivät riitä, Vuorenmaa sanoo.

Halmeen ja Vuorenmaan bändi Hilland Playboys on tahkonnut biisejään nimikkoklubillaan nyt joka maanantai kahden vuoden ajan, ja tunnelma alkaa olla yhtä amerikkalainen kuin esikuvana olleissa Nashvillen kuppiloissa.

– Eräs newyorkilainen vierailijamme laittoi Instagramiin, ettei hän olisi uskonut parhaan countrybändin löytyvän Helsingistä. Onhan tämä eurooppalaisittainkin ainutlaatuista, eivät monet soita näin paljon, Vuorenmaa kehaisee.

Kantri on Suomessa melko huonosti tunnettu musiikinlaji. Stetsoneihin ja buutsehin ovat useimmiten pukeutuneet sellaiset ylivertaiset iskelmätähdet kuin Kari Tapio ja Topi Sorsakoski. Kantrivaikutteet ovat olleet vain pieni häivähdys iskelmän seassa.

– Kantriklassikoista tehtiin Tapio Rautavaaran Yölinjan tyyliin käännösiskelmiä. Eivät kuulijat ole ehkä edes tajunneet kuuntelevansa kantria, Antti Vuorenmaa pohtii.

Myöhempiä, varsinaisiksi kantribändeiksi luettavia suomalaisia kokoonpanoja hän hiukan moittii siitä, että ne ovat jättäneet lajista turhan yksipuolisen kuvan.

– Suomessa ajatellaan että kantri on sellaista "heinäpaali ja kossupullo"-meininkiä, vaikka oikeasti kirjo on laaja. Täällä on tehty liikaa huonoa kantria, hän sanoo.

Katso video: Kantribändi Hilland Playboys esiintyy nimikkoklubillaan Helsingin Juttutuvassa.

PIRJO-LIISA NIINIMÄKI/LÄNNEN MEDIA