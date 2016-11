Kilpailu on Aallon mukaan tuonut mukanaan myös kontakteja työn puolesta. Uuteen viikkoon hän lähtee hyvillä mielin.

– Olen saanut niin paljon tukea, kannustusta ja hyväksyntää. Ja minuun on uskottu täällä niin paljon, että olen jotenkin löytänyt paikkani. On ollut helppoa olla rento ja oma itseni. Se on kuitenkin tärkeintä elämässä, hän painottaa.

Aallon mukaan kilpailu on tuonut runsaasti kontakteja työn puolesta.

– Tuntuu, että koko maailma on nyt auki uudella tavalla. Katsotaan mihin elämä vie. Mutta uusiin seikkailuihin tämä varmasti johtaa, ja se on parasta, Aalto sanoo.

Viime lauantain lähetyksen teema oli diskomusiikki, ja Aalto lauloi kappaleen No More Tears (Enough Is Enough). Esitys sai tuomareilta ylistävät arviot, ja myös brittilehdistö likimain söi hänen kädestään.

STT