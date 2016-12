Tänä vuonna Suomi-palkinnon on saanut kahdeksan ansioitunutta taiteilijaa tai ryhmää. Yksi palkituista on Britannian X Factorissa menestynyt laulaja Saara Aalto.

Muut palkinnon saajat ovat Avanto Arkkitehdit, kirjailija Sirpa Kähkönen, muusikko-äänisuunnittelija Kasperi Laine, taiteilija Jani Leinonen, Mikkelin Poikateatteri, kamarilaulaja, professori Matti Salminen ja kirjailija, ohjaaja Saara Turunen.

– Saara Aalto on virtuoosimainen laulaja ja valovoimainen suurien lavojen esiintyjä, joka on tuonut suomalaista musiikkiosaamista miljoonien televisionkatsojien silmien eteen esiintyessään Iso-Britannian The X Factor -sarjassa, opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa palkintoperusteluissaan.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) jakoi palkinnot maanantaina.

Suomi-palkinto on tunnustus merkittävästä taiteellisesta urasta. Perusteena voi myös olla huomattava taiteellinen saavutus tai lupaava läpimurto. Vuodesta 1993 jaettujen Suomi-palkintojen suuruus on tänä vuonna 21 625 euroa, ja ne myönnetään veikkausvoittovaroista.