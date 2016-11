Viiden parhaan joukossa Britannian X Factor -laulukilpailussa oleva Saara Aalto lauloi lauantaina ruotsalaisyhtye Abban hitin Winner Takes It All. Toisena kappaleena Aalto esitti yhdistelmän Shirley Basseyn Diamonds Are Forever ja Marilyn Monroen Diamonds Are a Girl's Best Friend -kappaleista.