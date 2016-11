Tulosten selvittyä Aalto julkaisi Facebookissa ja Twitterissä kuvan, jossa kiitti fanejaan. Aalto muodosti käsillään sydänkuvion viestiksi äänestäjilleen.

Sunnuntain tuloslähetyksessä Aalto pääsi ensimmäisenä jatkoon. Hänen lisäkseen suoraan neljän joukkoon etenivät Emily Middlemas ja Matt Terry.

Honey G ja poikabändi 5 After Midnight joutuivat esittämään lisäkappaleen tuomaristolle.

Suomesta käsin ei voi äänestää X Factorin yleisöäänestyksessä.

Tuomaristo hehkutti Aaltoa

Aalto esitti kilpailussa lauantaina ruotsalaisyhtye Abban hitin The Winner Takes It All. Toisena kappaleena Aalto esitti yhdistelmän Shirley Basseyn Bond-tunnuskappaleesta Diamonds Are Forever ja Marilyn Monroen tunnetuksi tekemästä Diamonds Are a Girl's Best Friend -kappaleesta.

Yleisön lisäksi myös tuomaristo piti Aallon lauantaisesta esityksestä. Kaikki ohjelman tuomarit osoittivat seisaaltaan Aallolle suosiotaan, kun tämä oli esittänyt Abban jättihitin. Aalto on esittänyt saman kappaleen aiemminkin. Tuomaristo hehkutti juuri Aallon Abba-tulkintaa, jota he pitivät kappaleista selkeästi parempana.

– Luulen tämä olleen yksi parhaista esityksistä, joita X Factorissa on koskaan nähty, sanoi tuomari Louis Walsh.

Myös Aallon toinen kappale keräsi ylistystä tuomareilta. Se oli jakson päätösesitys. Tuomari Sharon Osbourne kehui Aaltoa muun muassa moniosaajaksi.

Aalto on esiintynyt kahdeksassa X Factorin suorassa lähetyksessä. Hän on syksyn aikana ollut useasti lähellä putoamista jatkosta. Aalto oli ennen sunnuntaita joutunut X Factorin aikana jo kolmesti pudotusuhan alle, mikä oli enemmän kuin kenelläkään muista jatkossa olevista kilpailijoista.

Britannian X Factorin voittaja selviää joulukuussa.

STT